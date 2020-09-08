В центральных районах столицы отключилось горячее водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, из-за аварии теплосети и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Отмечается, что ликвидировать последствия аварии будут до 10 сентября.

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