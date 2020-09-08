В центре Киева отключилась горячая вода [ Редактировать ]
В центральных районах столицы отключилось горячее водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, из-за аварии теплосети и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.
Отмечается, что ликвидировать последствия аварии будут до 10 сентября.
Читайте также, в Киеве из-за аварии сотни домов оказались обесточенными. На подстанции аварийно отключился трансформатор.
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