У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID - 19. Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп на сколько это возможно.

Топ-менеджер отметил, что будет продолжать работать, но дистанционно - пока не получит отрицательный тест.

Напомним, что "Укрпочта" расширила перечень своих услуг и начала предлагать населению финансовые и банковские услуги.

Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело против главы "Укрпочты" Смелянского.