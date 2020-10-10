Главный почтальон Украины заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: соцсети
У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил на странице в Facebook.
Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID - 19. Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп на сколько это возможно.
Топ-менеджер отметил, что будет продолжать работать, но дистанционно - пока не получит отрицательный тест.
Напомним, что "Укрпочта" расширила перечень своих услуг и начала предлагать населению финансовые и банковские услуги.
Ранее сообщалось, что НАБУ завело дело против главы "Укрпочты" Смелянского.
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