У Мексиці виготовляють новорічні піньяти [ Редактировать ]
У Мексиці почали виготовляти новорічні піньяти. П'яти або семикутна зірка у цій країні символізує зло. А розбивання цієї фігури з зав'язаними очима - національна різдвяна традиція. Так, ламаючи піньяту, людина бореться зі спокусами та страхами.
Виготовляють таку іграшку з пап'є-маше та прикрашають різнокольоровим папером. До середини насипають солодощі, які й випадають з потрощеної зірки. Кому першому вдасться дістатися до цукерок - отримає благословення на весь наступний рік.
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