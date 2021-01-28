В среду, 27 января, от COVID-19 умерла харьковская активистка Виктория Смагина. О смерти сообщила ее дочь, передает местный Telegram-канал "Труха".

Виктории Смагиной было 52 года. Она болела коронавирусом и с начала года она была на самоизоляции, жаловалась на повышенную температуру.

Виктория Смагина известна как один из лидеров велодвижения в Харькове. Она несколько лет организовывала Велодень и другие мероприятия, была проектным менеджером сети прокатов NextBike.

Кроме того, Виктория Смагина была организатором проекта "Первая пешеходная улица Харькова".

Друзья вспоминают Викторию как активного и веселого человека, который никогда не унывал.

Дата и время прощания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер российский актер из "Ликвидации" и "Молодежки" Юрий Лахин.