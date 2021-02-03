Париж готовится к потопу (фото) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Река Сена поднялась в среднем на 4,15 метра и затопила набережные в центре Парижа. Об этом сообщает "Коммерсант".
Угрозу потопа в столице Франции принесла вышедшая из берегов река Марна. Она затопила близлежащие деревни, из-за чего многим жителям пришлось временно покинуть свои дома.
В Париже такой опасности пока нет, но городские власти обеспокоены судьбой городских электричек RER линии C, проходящих по нижнему уровню набережных левого берега. Для них опасность начинается с 4,85 метра.
Движение по Сене остановлено из-за усиления течения и того, что пролеты мостов в париже стали значительно ниже. Вода почти скрыла Лебединый остров со статуей Свободы. Пешеходный мост у парка Тюильри ушел нижним ярусом под воду, а подземные переходы затоплены.
Последствия наводнения в центре Парижа в январе 2018 года/ТАСС
Владельцы барж у набережных вынуждены одевать рыбацкие сапоги по грудь, чтобы отправиться в город за покупками.
Силу наводнения парижане традиционно определяют по скульптуре зуава (пехотинца французских колониальных войск) возле моста Альма. Во вторник, 2 февраля, Сена только намочила сапоги зуава. Потоп начнется, когда вода будет по грудь - с 7,3 метра.
Ранее сообщалось, что задержаны члены уличной банды, избившие украинского подростка в Париже.
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