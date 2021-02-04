Имплантация зубов, как правило, ассоциируется у пациентов с длительным лечением, которое может занять до нескольких месяцев. Но, в некоторых случаях, этот процесс можно значительно сократить. Речь идет о протоколах одноэтапной имплантации, когда пациент придя в стоматологическую клинику с отсутствующим зубом, либо с "зубом под удаление", а выходит уже с установленным имплантом и временной коронкой.

Какие преимущества одноэтапной имплантации?

1. Сохранение костной ткани и отсутствие необходимости костной пластики. Без корня зуба костная ткань постепенно теряет свой "объем", что приводит к дополнительным этапам предимплантационной подготовки. При одномоментном удалении корня и установлению в образовавшуюся лунку зуба импланта, своя костная ткань сохраняется и не требует подсадки искусственной кости.

2. Сведение к минимуму травматичности процедуры. Одномоментно с удалением корня зуба, установление импланта позволяет избежать повторного хирургического вмешательства в структуру кости для установки титанового корня. То есть, не нужно будет делать дополнительных разрезов на десне и повторно травмировать кость.

3. Сокращение срока лечения. При процедуре одномоментной имплантации не нужно ждать заживления кости, поэтому срок лечения сокращается на 3-4 месяца, по сравнению с классической имплантацией.

4. Психологический фактор. Пациенту не придется ждать пол-года для установки коронки, эту функцию будет выполнять временная коронка, установленная непосредственно в клинике в день проведения имплантации или на 3-4 день после имплантации. Это избавит пациента эстетического дискомфорта.

Какие противопоказания к одномоментной имплантации?

Несмотря на свои плюсы, эта процедура имеет ряд противопоказаний:

1. Нарушение работы сердечно-сосудистой системы

2. Недавно перенесенный инсульт или инфаркт

3. Сахарный диабет

4. Остеопороз

5. Бруксизм (непроизвольное сжимание челюстей и скрежет зубами)

6. Сильное воспаления в области удаляемого зуба

В отдельных случаях при наличии противопоказаний сиюминутную имплантацию проводить можно, но без немедленной нагрузки зуба временной коронкой.

По материалам стоматологии Light Dental Clinic.