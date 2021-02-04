Одномоментная имплантация с немедленной нагрузкой [ Редактировать ]
Имплантация зубов, как правило, ассоциируется у пациентов с длительным лечением, которое может занять до нескольких месяцев. Но, в некоторых случаях, этот процесс можно значительно сократить. Речь идет о протоколах одноэтапной имплантации, когда пациент придя в стоматологическую клинику с отсутствующим зубом, либо с "зубом под удаление", а выходит уже с установленным имплантом и временной коронкой.
Какие преимущества одноэтапной имплантации?
1. Сохранение костной ткани и отсутствие необходимости костной пластики. Без корня зуба костная ткань постепенно теряет свой "объем", что приводит к дополнительным этапам предимплантационной подготовки. При одномоментном удалении корня и установлению в образовавшуюся лунку зуба импланта, своя костная ткань сохраняется и не требует подсадки искусственной кости.
2. Сведение к минимуму травматичности процедуры. Одномоментно с удалением корня зуба, установление импланта позволяет избежать повторного хирургического вмешательства в структуру кости для установки титанового корня. То есть, не нужно будет делать дополнительных разрезов на десне и повторно травмировать кость.
3. Сокращение срока лечения. При процедуре одномоментной имплантации не нужно ждать заживления кости, поэтому срок лечения сокращается на 3-4 месяца, по сравнению с классической имплантацией.
4. Психологический фактор. Пациенту не придется ждать пол-года для установки коронки, эту функцию будет выполнять временная коронка, установленная непосредственно в клинике в день проведения имплантации или на 3-4 день после имплантации. Это избавит пациента эстетического дискомфорта.
Какие противопоказания к одномоментной имплантации?
Несмотря на свои плюсы, эта процедура имеет ряд противопоказаний:
1. Нарушение работы сердечно-сосудистой системы
2. Недавно перенесенный инсульт или инфаркт
3. Сахарный диабет
4. Остеопороз
5. Бруксизм (непроизвольное сжимание челюстей и скрежет зубами)
6. Сильное воспаления в области удаляемого зуба
В отдельных случаях при наличии противопоказаний сиюминутную имплантацию проводить можно, но без немедленной нагрузки зуба временной коронкой.
По материалам стоматологии Light Dental Clinic.
по теме
Министр здравоохранения Максим Степанов дал последние данные по зараженным в Украине
В среду, 3 февраля, в ходе заседания правительство приняло решение о начислении доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?
Для людей, які "застрягли" у хворобі на довгі місяці й навіть втратили працездатність, збираються відкрити реабілітаційну програму
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма