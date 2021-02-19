В пятницу, 19 февраля, стало известно о том, что экс-депутат Олег Ляшко, который в 2017 году задекларировал три выигрыша на общую сумму более 570 тысяч гривен, подделал лотерейный билет. Такое заявление сделал глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

По его словам, НАПК провело расследование по этому случаю.

НАПК провело проверку и установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил ответственность.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл 800 тысяч долларов. Он признался, что первым делом хочет хорошенько отпраздновать выигрыш, а уже какими будут дальнейшие траты - покажет время.

Также мы писали о том, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.

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