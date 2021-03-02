На столичном Днепре двух мужчин унесла в свободное плавание отколовшаяся льдина. Мужчины успели доплыть до опор моста Патона.

Спасатели получили сообщение о чрезвычайном происшествии, после чего сразу же выдвинулись на помощь пострадавшим гражданам.

1 марта в 16:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находились двое мужчин.

Отмечается, что операцию развернули сотрудники 16-й пожарно-спасательной части. В итоге мужчин удалось успешно спасти с помощью надувной лодки. Как выяснилось, пострадавшие 1991 и 1994 годов рождения прогуливались по льду, когда вдруг откололась льдина.

Читайте также, в Днепре отколовшаяся льдина унесла с собой 6 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Для спасения людей из западни были использованы две лодки.

Кроме того, на в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.