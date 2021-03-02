В Киеве большая льдина унесла людей от берега (видео) [ Редактировать ]
На столичном Днепре двух мужчин унесла в свободное плавание отколовшаяся льдина. Мужчины успели доплыть до опор моста Патона.
Спасатели получили сообщение о чрезвычайном происшествии, после чего сразу же выдвинулись на помощь пострадавшим гражданам.
1 марта в 16:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находились двое мужчин.
Отмечается, что операцию развернули сотрудники 16-й пожарно-спасательной части. В итоге мужчин удалось успешно спасти с помощью надувной лодки. Как выяснилось, пострадавшие 1991 и 1994 годов рождения прогуливались по льду, когда вдруг откололась льдина.
Читайте также, в Днепре отколовшаяся льдина унесла с собой 6 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Для спасения людей из западни были использованы две лодки.
Кроме того, на в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения.
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