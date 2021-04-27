В ночь на 14 февраля двое туристов из Киева катались на лыжах/ фото: ГСЧС

Близ горы Жид-Магура в ущелье спасатели обнаружили бездыханное тело, пропавшего несколько месяцев назад, туриста. Страшная находка была обнаружена в 16:00.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники Закарпатской области. Известно, что в ночь на 14 февраля двое туристов из Киева катались на лыжах. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что на следующий день одного из них нашли поисковые отряды ГСЧС, а поиски второго шли на протяжении 21 дня из-за того, что в горах пошел сильный снегопад. После нормализации ситуации поиски были продлены и тело было найдено.

Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что в Закарпатской области в течении суток продолжаются поиски туриста, который заплутал в горах и не смог найти выход из положения. Парень приехал покорять вершины из Львова, сотрудники спасательных служб занимались прочесыванием местности и поддерживала связь по телефону с туристом-неудачником.

Кроме того, в Закарпатской области в районе долины Драгобрат в горах пропал турист. В оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на горнолыжных трассах.

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