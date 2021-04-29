Самым сложным для людей было противостоять дыму и всю ночь дежурить/ фото: good-tips.pro

В Черновицкой области в связи с сильными заморозками и риском замерзания тюльпанов, местные фермеры приняли решение отогревать цветы на поле в течение ночи.

В регионе ночью был мороз до 5 градусов и предприимчивые фермеры подожгли тюки с соломой вокруг поля, что дало цветам возможность не замерзнуть, а также радовать своей красотой и запахом.

Вчера у нас на поле в селе Магали был очень сильный мороз - до -5 градусов. После полуночи мы разложили тюки с соломой по периметру и подожгли их. Так длилось до шести утра. Мы все время были на поле.

Отмечается, что самым сложным для людей было противостоять дыму и всю ночь дежурить огонь. Известно, что столь необычное решение было принято в связи с тем, что тюльпанов наступил очень важный период, так как они завязывают бутоны. Также из-за непогоды один вид этих цветов уже вымер.

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Кроме того, в Голландии фермер изобрел новый сорт тюльпанов и посвятил его медикам, борются с пандемией коронавируса. Мужчина скрестил красные и желтые цветы, а сорт назвал "Оставайтесь сильными", эту фразу он выстригите и на цветочном поле.

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