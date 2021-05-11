Во вторник, 11 мая, сборная Украины в составе 15-летних Алексея Середы и Ксения Байло стала чемпионом Европы в смешанных прыжках с 10-метровой вышки.

Также в данный вид программы заявились команды Италии, Великобритании, Германии и России.

После стартовых прыжков борьбу за победу вели Украина и Россия - решающим оказался четвертый прыжок, который Середа и Байло выполнили лучше, а Россия еще и упустила серебро, проиграв Великобритании.

1. Украина (Алексей Середа / Ксения Байло) - 325.68

2. Великобритания (Андре Спендолини-Сириекс / Ноа Уильямс) +18.36 баллов

3. Россия (Виктор Минибаев / Екатерина Беляева) +23.10

Для Украины - это первая медаль в прыжках в воду на Евро-2021 и вторая на чемпионате Европы по водным видам спорта – ранее сегодня, 11 мая, золото выиграла Марта Федина в артистическом плавании.

Напомним, что в июле 2017 года украинки впервые стали вице-чемпионками мира по синхронному плаванию.