Тайная свадьба Бориса Джонсона: появились фото [ Редактировать ]
29 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной и матери своего младшего сына Кэрри Симмондс. Об этом пишет Dailу Mail.
Свадебная церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе. Среди приглашенных были 30 гостей.
Фото: PA MEDIA
33-летняя невеста появилась на церемонии в белом кружевном платье с цветочной аппликацией от бренда Costarellos, стоимостью его составляет примерно 4000 долларов.
Отметим, что пара фотографировалась в саду Саймондс, где невеста позировала босиком.
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Фото: twitter.com/JamesCleverly
Джонсон же выбрал для церемонии классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Отметим, что Джонсон за 200 лет британским премьером, который женился во время пребывания на посту.
Напомним, что в начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и обручилась. В апреле того же года у них родился сын - Уилфред Лори Николас. Борис Джонсон стал отцом в шестой раз: у него есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Также у Джонсона есть дочь от специалиста по искусству Хелен Макинтайр.
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