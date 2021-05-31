29 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной и матери своего младшего сына Кэрри Симмондс. Об этом пишет Dailу Mail.

Свадебная церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе. Среди приглашенных были 30 гостей.

Фото: PA MEDIA

33-летняя невеста появилась на церемонии в белом кружевном платье с цветочной аппликацией от бренда Costarellos, стоимостью его составляет примерно 4000 долларов.

Отметим, что пара фотографировалась в саду Саймондс, где невеста позировала босиком.

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Фото: twitter.com/JamesCleverly

Джонсон же выбрал для церемонии классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Отметим, что Джонсон за 200 лет британским премьером, который женился во время пребывания на посту.

Напомним, что в начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и обручилась. В апреле того же года у них родился сын - Уилфред Лори Николас. Борис Джонсон стал отцом в шестой раз: у него есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Также у Джонсона есть дочь от специалиста по искусству Хелен Макинтайр.