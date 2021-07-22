Власть все время ищет способ, как урезать людям социальные выплаты, сократить любые виды государственной помощи и выдавить из населения побольше налогов. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

В частности политик отметил, что власть обещала снизить тарифы, но только сокращает количество получателей субсидий.

"Сейчас в Минсоцполитики планируют ходить с инспекцией по домам, чтобы узнать, так ли плохо живется пенсионерам, не обманывают ли получатели субсидий. Это же до какого цинизма нужно дойти, чтобы такое придумать. Ведь все понимают, что в основном получатели субсидий – это одинокие пожилые люди. Вместо того чтобы снизить тарифы, установить справедливую цену на газ, повысить минимальную пенсию, инспекторы, что, будут проверять: год выпуска холодильника или есть ли пластиковое окно в квартире? Это просто позор", – подчеркнул Юрий Бойко.

И это в то время, когда по стране гремят коррупционные скандалы с хищениями на "большой стройке", с миллионными зарплатами в госкомпаниях, которые балансируют на грани разорения.

"Власть должна прекратить шарить по карманам украинцев. Если остановить коррупцию и бардак, то в стране есть средства и ресурсы, чтобы улучшить жизнь людей, снизить тарифы, найти деньги на повышение зарплат и пенсий", – отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Однако оппозиционный политик считает, что нынешняя власть на это неспособна и работать для людей не собирается.

"Нужны перевыборы и очищение. Пора прекращать этот популизм и разрушение государства. На смену коррумпированным дилетантам должны прийти ответственные профессионалы", – резюмировал Юрий Бойко.