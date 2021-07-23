В соцсетях появилось видео, как две девушки сжигают футболку с гербом Украины. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Катарсис".

В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом. Другая же смеется и держит вещь.

Позже было опубликовано общение подростка с людьми, которые сделали ей замечание, сказав, что герб - это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.

"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", - сказала она.

К слову, позже девушка извинилась за свой поступок и сказала, что искренне просит прощения.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви семья жарила маршмеллоу на Вечном огне.

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