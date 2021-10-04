В украинские подземные газохранилища прекратилась закачка сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Об этом сообщает новостное агенство "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 1 октября 2021 года закачка газа в подземные газохранилища составила 13,94 млн кубометров, а уже на следующий день она снизилась до 0,61 млн, а 3 октября и вовсе упала до нуля.

Отмечается, что такая ситуация возникла в связи с остановкой транзита газа через Украину в Венгрию, который происходил благодаря реверсивному пути. Известно, что по состоянию на октябрь 2021 года в украинских подземных газохранилищах находится почти 18,9 миллиардов кубометров голубого топлива и такой показатель не дотягивает до прошлогоднего на треть.

Ранее мы писали, что транзитный путь голубого топлива на территорию Венгрии через Украину полностью прекращен. По состоянию на субботу, 2 октября, транзит голубого топлива снизился еще в 2 раза по сравнению с предыдущим днем - до 2,31 миллиона кубометров.

Кроме того, газовый кризис в Европе создан в ручном режиме. В Европе существует мнение, что будет найдено решение с Россией и вопрос стабилизируется, то искусственно созданный газовый кризис, он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе.

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