Цены на бензин и автогаз: какая ситуация на АЗС [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 9 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине, по сравнению с предыдущим днем, не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены:
- на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен),
- на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен),
- на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен),
- на автогаз - 18,65 гривен за литр (+0,06 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).
Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
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