Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Германией и Европейским Союзом над задержкой запуска "Северного потока-2". Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны России.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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