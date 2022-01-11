"Северный поток-2": США работают с Германией над задержкой запуска [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Германией и Европейским Союзом над задержкой запуска "Северного потока-2". Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны России.
Об этом сказал заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии.
Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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