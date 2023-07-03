Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Литві ще не ухвалене. Воно буде залежати від ситуації на передовій.

Про це повідомляє речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", - сказав він.

При цьому речник Зеленського зауважив, що рішення ще не ухвалене.

"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", - сказав Никифоров.