В Офісі президента зробили заяву про візит Зеленського на саміт НАТО [ Редагувати ]
Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Литві ще не ухвалене. Воно буде залежати від ситуації на передовій.
Про це повідомляє речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".
"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", - сказав він.
При цьому речник Зеленського зауважив, що рішення ще не ухвалене.
"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", - сказав Никифоров.
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