Многим известно, что серебро сохраняет в себе эмоции и чувства человека. Этому металлу приписывают сильные защитные свойства, поэтому из него часто делают амулеты и обереги от сглаза и порчи.

Однако есть люди, которым серебро совершенно не подходит: с жестким, властным характером и аналитическим складом ума, а также рационалистам и педантам.

Нельзя носить вместе серебро и золото, это совершенно разные металлы по своей энергетике. Совместное ношение этих металлов ведет к неудачам в жизни и неустойчивости психики.

Ранее мы писали о том, что хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с чувством, что уши "горят". В народе существует ряд примет по этому поводу.