Кому нельзя носить серебро [ Редактировать ]
Многим известно, что серебро сохраняет в себе эмоции и чувства человека. Этому металлу приписывают сильные защитные свойства, поэтому из него часто делают амулеты и обереги от сглаза и порчи.
Однако есть люди, которым серебро совершенно не подходит: с жестким, властным характером и аналитическим складом ума, а также рационалистам и педантам.
Нельзя носить вместе серебро и золото, это совершенно разные металлы по своей энергетике. Совместное ношение этих металлов ведет к неудачам в жизни и неустойчивости психики.
Ранее мы писали о том, что хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с чувством, что уши "горят". В народе существует ряд примет по этому поводу.
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