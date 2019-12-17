Во вторник, 17 декабря, стало известно, что Специальный суд Пакистана приговорил экс-президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, передает газета Gulf News.

Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения. Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.

Сам Первез Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Отметим, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.

Ранее сообщается, что в Пакистане со стрельбой захватили отель.