Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, стало известно, что Специальный суд Пакистана приговорил экс-президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, передает газета Gulf News.
Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения. Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.
Сам Первез Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.
Отметим, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.
Ранее сообщается, что в Пакистане со стрельбой захватили отель.
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