В пятницу, 28 февраля, в Днепре на проспекте Поля произошло ДТП. Известно, что автомобиль Mitsubishi сбил женщину. Отмечается, что она переходила дорогу, а водитель не уступил ей дорогу. Пострадавшую с травмами рук и ног госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной версии, полученной от патрульных, женщина переходила проспект по переходу. Водитель ехал по улице Драгоманова и поворачивал на Поля. И водителю, и пешеходу горел зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения пострадавшая получила травмы рук и ног. Ей около 40 лет. На место вызвали скорую помощь, женщину в сознании увезли в больницу. Водитель остался на месте происшествия и ожидал приезда следователя по ДТП.

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