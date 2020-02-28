В Днепре Mitsubishi "влетел" в женщину [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, в Днепре на проспекте Поля произошло ДТП. Известно, что автомобиль Mitsubishi сбил женщину. Отмечается, что она переходила дорогу, а водитель не уступил ей дорогу. Пострадавшую с травмами рук и ног госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной версии, полученной от патрульных, женщина переходила проспект по переходу. Водитель ехал по улице Драгоманова и поворачивал на Поля. И водителю, и пешеходу горел зеленый сигнал светофора.
В результате столкновения пострадавшая получила травмы рук и ног. Ей около 40 лет. На место вызвали скорую помощь, женщину в сознании увезли в больницу. Водитель остался на месте происшествия и ожидал приезда следователя по ДТП.
Ранее мы писали о том, что собака уберег своего хозяина от смерти.
Также читайте новость о том, что под Киевом произошло смертельное ДТП, есть жертвы.
по теме
Под Винницей "Камаз" насмерть сбил человека
На автодороге "Турбов-Винница" произошло ДТП с участием 59-летнего пешехода и грузовика
В Киеве на Большой Окружной случилось смертельное ДТП (фото)
Как сообщается, в результате ДТП столкнулись автомобили Audi и Skoda
Под Житомиром автомобиль "влетел" в подростка
Во вторник, 25 февраля, в Житомирской области в селе Сингуры произошло страшное ДТП
В Мариуполе полицейские устроили ДТП (фото)
ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП
Во Львове пьяный водитель устроил ДТП
В среду, 19 февраля, во Львове на улице Сахарова произошло серьезное ДТП