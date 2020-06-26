Итальянские каникулы: туристам предлагают отдохнуть в стране бесплатно [ Редактировать ]
Туристы в Италии имеют возможность получить неделю бесплатного отдыха в регионе Молизе, недалеко от Рима.
Об этом пишет The Sun.
По информации, в рамках инициативы на розыгрыш 40 путевок от местных властей, претенденты на отдых должны будут в анкете на итальянском языке указать, чем им нравится именно это место.
Отмечается, что в случае победы туристы будут иметь возможность отдохнуть в Италии с 4 июля до 3 октября.
Читайте также, в Италии любой желающий может приобрести виллы по цене в 1 евро. Единственное условие - последующая реставрация имений.
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