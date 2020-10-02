Правительство Беларуси отозвало послов в Литве и Польше для консультаций.

Также в белорусском Министерстве иностранных дел заявили о необходимости сокращения сотрудников посольств этих стран в Минске, сообщает Tut.by.

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"Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что это, а также сокращение количества сотрудников в посольствах является вынужденной мерой.

"Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - сказал Глаз.

Отмечается, что в посольстве Литвы вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском - вместо 50 останется 18.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против властей Беларуси.