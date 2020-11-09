Министерство культуры и комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сомневаются в целесообразности введения "карантина выходного дня". Соответствующие заявления сделали в Facebook сделали министр Александр Ткаченко и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По оценке Ткаченко, остаться без работы рискуют сотни тысяч граждан.

Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса.

Член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук считает, что запрет работать на выходных автоматически лишит креативную сферу 50% выручки.

То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Запрет работать на выходных - это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги. Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Прошу Кабинет министров Украины еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей.

Как сообщалось ранее, коронавирусом заболели президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.