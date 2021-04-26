В городе Коломыя Ивано-Франковской области в детском саду была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В медучреждения с отравлением госпитализировали пятерых дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В настоящее время медики оценивают состояние детей как удовлетворительное. Специалисты занимаются установлением всех причин и обстоятельств инцидента.

Отмечается, что в детском саду №3 города Коломыя на воспитании находится 229 детей. К счастью, инфекция не успела распространиться на всех подопечных дошкольного учреждения.

Читайте также, в детском саду Тернополя произошла вспышка опасной кишечной инфекции. Двое из шести детей находящихся на стационарном лечении, а четыре ребенка лечатся амбулаторно, при этом все они лечатся в домашних условиях.

Кроме того, в Харьковской области в детском саду №3, принадлежащего Слобожанскому горсовету, обнаружили вспышку кишечной инфекции. Специалисты Змиевскоого гормежрайонного филиала лабцентра провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

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