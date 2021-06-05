Украинские пограничники задержали двух граждан России, которые незаконно переплыли государственную границу через реку Ворскла, чтобы отдохнуть в Одессе.

Нарушители были пойманы близ населенного пункта Лукашевка. Мужчины 1980 и 1982 года имели при себе только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Свои действия они объяснили тем, что из-за карантинных ограничений не могут на законных основаниях съездить на отдых.

Отмечается, что одному из иностранцев в 2019 году был запрещен въезд на территорию Украины на 3 года в связи с нарушением законодательства. В настоящее время мужчины задержаны до выяснения всех обстоятельств. Им грозит административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Они ожидают приговора суда.

Фото: ГПСУ

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Кроме того, пограничники из Польши задержали группу из трех граждан Украины, которые занимались подделыванием документов. Арест произошел в городе Лудзь, однако следственные действия проводятся под чутким надзором прокуратуры в городе Поддембице.

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