В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah. Заражение обнаружили у 11 человек.

Об этом сообщает NDTV.

По информации Министерства здравоохранения штата, переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши.

"Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни", - говорится в сообщении.

Известно, что кроме респираторных симптомов, симптомами также являются лихорадка, мышечные боли, головная боль, головокружение и тошнота.

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