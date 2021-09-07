В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса [ Редактировать ]
В индийском штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah. Заражение обнаружили у 11 человек.
Об этом сообщает NDTV.
По информации Министерства здравоохранения штата, переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши.
"Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни", - говорится в сообщении.
Известно, что кроме респираторных симптомов, симптомами также являются лихорадка, мышечные боли, головная боль, головокружение и тошнота.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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