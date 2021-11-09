Президент Украины Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание должно состояться завтра, 10 ноября.

Об этом сообщается в заявлении Аппарата СНБО.

"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - отметили в аппарате.

Заседание СНБО состоится в Офисе президента Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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