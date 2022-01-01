В Украине в последний день 2021 года на пожарах погибли 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего, за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

Сообщается, что в праздничный период растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем. Поэтому особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности.

С 31 декабря по 4 января подразделения ГСЧС несут службу в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.

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