У тимчасово окупованому Херсоні вибухнула автівка начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Про це повідомляють росЗМІ.

За їхніми даними Соболєв очолив Управління виконання покарань в Херсонській області, яке створили окупанта. Зрадник перебуває у лікарні з пораненнями, його життю нічого не загрожує.

За даними "Суспільного", вибух пролунав на проспекті Адмірала Сенявіна. Через вибух у сусідніх будинках повилітали шибки, на вулиці пошкоджені дерева.

Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий.

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Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.