У Німеччині запобігли спробі теракту з використанням ціаніду та рицину [ Редагувати ]
У Німеччині заарештували двох чоловіків з Ірану за підозрою в організації терористичного акту з використанням отруйних речовин - ціаніду та рицину. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За інформацією телерадіокомпанії WDR, затримання 32-річного чоловіка та його брата відбулося після обшуку в ніч на неділю, 8 січня, у житловому приміщенні в місті Кастроп-Рауксель (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) на заході Німеччини.
Як уточнює Bild, через небезпеку біологічного та хімічного впливу отруйних речовин для поліцейських на місці події також перебували експерти науково-дослідного Інституту імені Роберта Коха та співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини.
Правоохоронні органи Німеччини стежили за іранцем упродовж кількох днів. Про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила "спецслужба дружньої країни".
Рицин - білкова отрута рослинного походження, яка отримується з касторових бобів, невеликої дози якої достатньо, щоб завдати смертельної шкоди людині. Включено до списку "біологічної зброї" Інституту Роберта Коха.
Ціанід також становить смертельну небезпеку для людей. Впливаючи на кровоносну систему, вражає життєво важливі органи людини.
Нагадаємо, на початку грудня у Німеччині зірвали спробу державного перевороту та штурму Бундестагу.
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