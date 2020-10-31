В белорусском городе Жодино, 75-летнюю Ираиду Миско оштрафовали на 540 рублей (5800 гривен) из-за якобы участия в "незарегистрированных массовых акциях". На одном из фото, которое в суд направила милиция, женщина просто держит бело-красный мармелад. Об этом сообщает белорусское издание Ex-press.

В суде правоохранители предоставили фотографии и видео с Ираидой. На одном из снимков женщина держит бело-красно-белый мармелад.

Как заявил в суде капитан милиции Евгений Семашко, что пенсионерка так выражает протест.

Это она так выражает протест. Зефиром

Стоит отметить, что в суд передали шесть протоколов по поводу участия Ираиды Миско в "протестах" и обязал 75-летнюю женщину оплатить 540 белорусских рублей штрафа за такой "протест".

Также милиция заявила Миско, что у них "есть и другие протоколы". К ней домой уже приходили с обысками и изъяли компьютер.

75-летняя жительница Жодино Ираида Миско -кандидат сельскохозяйственных наук, более 40 лет занимавшаяся наукой в НИИ земледелия и растениеводства НАН Беларуси.

Как ранее сообщалось, Лукашенко создал "народные дружины" из бывших военных.

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