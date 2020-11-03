У министра экологии подтвердили COVID-19 [ Редактировать ]
У министра экологии Украины Романа Абрамовского выявили коронавирусную болезнь. Сейчас он находится на самоизоляции и лечится дома. Об этом сообщил сам Абрамовский в Facebook.
По его словам, его самочувствие удовлетворительное. При этом он добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие процессы он контролирует дистанционно.
Министр также отметил, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничения личных контактов и дезинфекция помещений.
В админздании находятся только те сотрудники, которые выполняют критические функции. Остальные работают дистанционно.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксирован жуткий антирекорд по коронавирусу.
Также мы писали о том, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
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