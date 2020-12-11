В Грузии официально признали полномочия парламента по итогам выборов. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Парламент 10-го созыва впервые приступил к работе без оппозиционных депутатов в зале заседаний, которые не признают итогов состоявшихся выборов и отказываются от своих мандатов.

"Я очень сожалею, что некоторые вместо парламента выбрали улицу, так как ответственность требует, чтобы все были вместе и использовали свои возможности. Я надеюсь, что парламент заполнится должным образом и станет многопартийным, который так необходим стране", - отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись в два тура - 31 октября и 21 ноября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов избирателей и получила 90 мандатов из 150.

Помимо "Грузинской мечты", в парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", он набрал 27,18% голосов.

31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях.

Ранее сообщалось, что коронавирус "огласил" в Грузии полное закрытие. Также на всей территории страны ввели комендантский час.

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