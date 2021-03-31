В Ужгороде бизнесмены вышли на митинг [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, в Ужгороде на площадь Народную с протестами вышли бизнесмены. Они выступают против выборочного карантина. Об этом сообщает "Суспильне".
Около 50 человек собрались под Закарпатской ОГА на протест против ограничений, предусмотренных "красной" зоной. Среди митингующих - предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания, спортивной сферы, а также представители частных учебных заведений и кружков.
Также на месте события за общественным порядком следят полицейские. Пока к протестующим не вышел никто из представителей власти.
Отметим, с 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала законопроект о помощи ФОПам из-за локдауна в размере 8 тысяч гривен.
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