В Украину прибыли три министра иностранных дел Источник: Twitter

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области - ред.). Там они возможность собственными глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению".

Глава украинской дипломатии сообщил, что во вторник, 8 февраля, все трое министров прибудут в Киев. А в понедельник, 7 февраля, в Украину прибудет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения.