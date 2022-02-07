Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии прибыли на Донбасс [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области - ред.). Там они возможность собственными глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению".
Глава украинской дипломатии сообщил, что во вторник, 8 февраля, все трое министров прибудут в Киев. А в понедельник, 7 февраля, в Украину прибудет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения.
по теме
Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "право вето"
В оккупированных районах Луганской области с 1 февраля возобновляется действие режима комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов), отмененного с 1 октября 2021 года
25 января в Париже состоится встреча политических советников "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщил ТАСС источник в администрации президента России
Работа всех КПВВ на линии разграничения на Донбассе начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированных территорий
США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми отримали у грудні.