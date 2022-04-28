Німецький Бундестаг проголосував 28 квітня за резолюцію з закликом про розширення військової допомоги Україні та засудження російського вторгнення до країни. Про це повідомляє Bild.

У тексті йдеться про необхідність "зробити більш інтенсивними та швидкими постачання з Німеччини ефективних, у тому числі важких, озброєнь та складних систем у координації з партнерами". За резолюцію проголосували 586 депутатів, 100 - проти. Вона має рекомендаційний характер.

Німецький Бундестаг найрішучішим чином засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України. При цьому Росія грубо порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається назавжди зруйнувати європейський мирний порядок.

Текст резолюції узгодили правлячі Соціал-демократична партія Німеччини, "зелені" та Вільна демократична партія. Пізніше текст підтримав і опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів.

Нагадаємо, що Німеччина вже схвалила поставку до України самохідних зенітних установок Gepard. Концерн Rheinmetall подав заявку на продаж Україні 88 танків Leopard.

На початку квітня німецьке видання Welt повідомляло, що влада Німеччини відмовилася поставляти Україні 100 БМП Marder на запит Києва.

Також за даними німецької преси, канцлер ФРН Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про постачання Україні 100 танків.