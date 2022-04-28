Бундестаг проголосував за поставки Україні важкого озброєння [ Редагувати ]
Німецький Бундестаг проголосував 28 квітня за резолюцію з закликом про розширення військової допомоги Україні та засудження російського вторгнення до країни. Про це повідомляє Bild.
У тексті йдеться про необхідність "зробити більш інтенсивними та швидкими постачання з Німеччини ефективних, у тому числі важких, озброєнь та складних систем у координації з партнерами". За резолюцію проголосували 586 депутатів, 100 - проти. Вона має рекомендаційний характер.
Німецький Бундестаг найрішучішим чином засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України. При цьому Росія грубо порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається назавжди зруйнувати європейський мирний порядок.
Текст резолюції узгодили правлячі Соціал-демократична партія Німеччини, "зелені" та Вільна демократична партія. Пізніше текст підтримав і опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів.
Нагадаємо, що Німеччина вже схвалила поставку до України самохідних зенітних установок Gepard. Концерн Rheinmetall подав заявку на продаж Україні 88 танків Leopard.
На початку квітня німецьке видання Welt повідомляло, що влада Німеччини відмовилася поставляти Україні 100 БМП Marder на запит Києва.
Також за даними німецької преси, канцлер ФРН Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про постачання Україні 100 танків.
по темі
Україна хоче закупити бойові машини піхоти (БПМ) Marder безпосередньо у німецького виробника Rheinmetall. Компанія планує поставити 35 бронемашин вже до кінця цього року. За даними німецької преси, канцлер ФРН Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про постачання Україні 100 танків
Німецький оборонний концерн Rheinmetall надіслав владі Німеччини запит на продаж Україні 88 танків Leopard 1A5. Тепер канцлер Німеччини Олаф Шольц має схвалити або "зарубити" угоду
Велика Британія передає Україні "невелику кількість" самохідних зенітних установок Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад
Уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт боєприпасів для бойових машин піхоти Marder, які виготовляє німецький оборонний концерн Rheinmetall. Напередодні німецька газета Welt am Sonntag писала, що Rheinmetall Landsysteme (дочірнє підприємство Rheinmetall) звернулося до уряду Німеччини з проханням санкціонувати постачання в Україну 100 БМП Marder
Представники 20 країн візьмуть участь в організованих США консультаціях щодо військової допомоги Україні. Вони відбудуться 26 квітня, повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі. Зустріч проведуть на авіабазі Рамштайн у Німеччині, її проведе міністр оборони США Ллойд Остін