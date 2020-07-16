Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о "российской агрессии" против Украины. Выступая в Верховной Раде на торжественном заседании по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, глава государства сказал, что страна шестой год подряд защищает свою независимость от российской агрессии.

Мы платим за это высокую цену - жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории.

Чтобы прогнать агрессора и вернуть свои земли, Зеленский призвал украинцев объединяться, как и 30 лет назад. Именно это и есть "государственническая позиция".

Довольно ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине.

Ранее сообщалось, что на традиционном селекторном совещании Владимир Зеленский призвал не продлевать карантин в Украине более чем на один месяц.