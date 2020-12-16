Мини-плаье и красная помада: дочь Заворотнюк шокировала горячим образом [ Редактировать ]
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже почти 2 года борется со сложнейшим онкозаболеванием, Анна покоряет сердца фанатов новыми роликами в Instagram.
Девушка поделилась успехами в карьере модели. На ее странице часто мелькают снимки с различных фотосессию в разных образах и нарядах.
На этот раз девушка поразила новым образом - в красных тонах. В кадре звезда позирует в красном мини-платье, оно идеально подчеркнуло изгибы тела.
Корсет, отделанный крошечными камнями, подчеркнул тонкую талию и сделал акцент на груди. Отметим, Анна выбрала для образа вечерний макияж с красными губами.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино.
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Напомним, Анастасия Заворотнюк, проходила лечение в одной из клиник Москвы, после чего она покинула Россию и уехала в Италию. Как выяснилось, близкие Заворотнюк решили отправить актрису в Италию на лечение.
Ранее мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
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