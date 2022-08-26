росіяни завезли до окупованого Мелітополя десять хімічних лабораторій - мер [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росіяни завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії.
На території одного з лікарняних медичних закладів Мелітополя наразі десять хімічних лабораторій. Окупанти бояться радіації із Запорізької АЕС, яку вони самі обстрілюють.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, окупанти привезли хімлабораторії, аби врятувати своїх офіцерів і генералів у випадку радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.
"Про цивільне населення, звичайно, вони не думають. Ці лабораторії для захисту своїх людей (росіян - Ред.), які перебувають в тимчасово окупованому місті ", - наголосив Федоров.
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