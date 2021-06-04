Донорский скандал в Болгарии: органы украинцев пересаживали богатым "дядюшкам"-иностранцам [ Редактировать ]
Источник: Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова
В Болгарии в государственной клинике проводили трансплантации, пересаживая почки и печени украинцев и молдаван богатым иностранцам, которые выдавали себя за "родственников" доноров. Об это сообщает Euractiv со ссылкой на министра охраны здоровья Болгарии Стойчо Кацарова.
У властей есть все основания полагать, что доноры не были родственниками реципиентов, как того требует закон, чтобы избежать попадания в очередь на пересадку.
Правоохранителям пока удалось узнать о 14 сомнительных операциях за последние два года. Почки небогатых украинцев и молдаван пересаживали гражданам Израиля, Японии и Омана. При этом реципиенты скрывали свои настоящие имена под вымышленными, маскируясь под "дядюшек" доноров.
По некоторых данным, по такой же схеме печень иностранца пересадили и высокопоставленному болгарскому чиновнику.
У властей Болгарии и раньше были подозрения относительно деятельности "черных трансплантологов", однако впервые они были подтверждены правоохранителями.
Напомним, что в Минздраве создан отдел, который занимается исключительно вопросами трансплантаций. Его цель - за два года комплексно реформировать эту отрасль медицины в Украине - от создания реестра людей, нуждающихся в пересадке органов, до создания условий для проведения операций.
За весь 2020 год в нашей стране провели 10 трансплантаций сердца, 20 печени и 94 операции по пересадке почек.
"Подробности" писали, что в августе этого года в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы. К сожалению, пациент не выжил. Мировая статистика свидетельствует, что каждый третий пациент после такой операции умирает.
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