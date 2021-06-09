Во вторник, 8 июня, столичные водолазы спасли мужчину, которого отнесло течением и он не мог выбраться сам на берег. Так, в 15:29 от очевидцев на 101 поступило сообщение о том, что возле Южного моста на воде находился человек.

Сразу же к месту происшествия направили отделение водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Мужчину 1984 года рождения обнаружили на поверхности воды на расстоянии 400 метров от берега в 1 км вниз по течению от Южного моста. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, он был доставлен на берег и передан медикам для осмотра. Обстоятельства данного происшествия будут устанавливать правоохранители.

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Кроме того, в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области произошел трагический случай: на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков. Мужчины 1969 и 1993 года рождения вместе с 14-летней девочкой находились на тонком льду.

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