У Мелітополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Вночі 20 серпня у Мелітополі пролунали потужні вибухи, їх чуло усе місто. Про це повідомляється у Telegram мера міста Івана Федорова.
За попередніми даними, сталося попадання в одну з російських військових баз, яку росіяни вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.
Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їх ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в російській армії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше.
по темі
У середу, 17 серпня, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі відбувся вибух
Вночі 20 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи
Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Крим - це про Чорне море і відпочинок, а окупований російськими бойовиками півострів - це вибухи на складах
Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму
В окупованому Мелітополі, в одному з мікрорайонів, прогримів потужний вибух