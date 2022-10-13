Повітряні сили ЗСУ збили майже 20 дронів-камікадзе за добу [ Редагувати ]
За добу, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено 19 дронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів Ка-52. Про це повідомляє командування Повітряних сил.
ЗСУ знищили 17 іранських Shahed-136 та два Zala Ланцет.
Авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних і ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів, а також живій силі.
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