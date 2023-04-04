У росії суд арештував підозрювану у вбивстві "воєнкора" Татарського [ Редагувати ]
Суд арештував підозрювану у вбивстві російського "воєнкора" Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.
Вранці вівторка, 4 квітня, дівчину доправили на судове засідання до Москви. Там Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для 26-річної Трепової. Вона пробуде в СІЗО до 2 червня.
Треповій було інкриміновано теракт, який було вчинено організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.
Нагадємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе підірвали Татарського. Наступного дня затримали підозрювану у його вбивстві Трепову.
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