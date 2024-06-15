У пʼятницю, 14 червня, окупанти завдали ракетного удару по Шостці Сумської області. Є жертва та багато поранених. Про це повідомили в Сумській ОВА та ОК "Північ".

Шосткинська громада: ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У суботу, 15 червня, в ОК "Північ" повідомили про те, що кількість постраждалих зросла до 7.

В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди.

Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили КАБом по Харкову.