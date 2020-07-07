Огромный лесной пожар на Луганщине тушат спасатели из четырех областей (видео) [ Редактировать ]
В Луганской области продолжается тушение масштабного лесного пожара, который в понедельник, 6 июля, возник вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь в 50 га, из них верховой огонь - 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и жары (+38 градусов) произошло распространение пожара.
Огонь подобрался вплотную к жилой зоне села Смоляниново. Властям пришлось начать эвакуацию населения. По предварительным данным, 1 человек погиб и 4 госпитализированы. Местные жители в соцсетях делятся "апокалиптическими" видео пожара.
По состоянию на 15:00 к тушению пожара привлечены 326 человек и 77 единиц техники. На помощь луганским пожарным едут их коллеги из Донецкой, Харьковской и Полтавской областей.
Также пожарные ликвидируют пожар вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества. Огнем охвачена площадь в 40 га.
Напомним, что в апреле сотни спасателей со всей Украины тушили лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.
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