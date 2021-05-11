СБУ провела обшуки в будинку та офісі Віктора Медведчука [ Редактировать ]
Самі підозри Медведчуку та Козаку - поки що не вручили. Про це заявив голова служби безпеки України Іван Баканов. Окрім того, сьогодні працівники СБУ провели обшуки в будинку та офісі Віктора Медведчука. Там були присутні і народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".
Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Це ще раз говорить про те, що справа політично-замовлена проти лідера нашої політичної сили, Медведчука Віктора Володимировича, за його принципову позицію, щодо оцінки у бік теперішньої влади. Ми чітко знаємо, про що заявляла наша політична сила - це і питання встановлення миру на Донбасі, і припинення бойових дій іч питання підвищення тарифів.
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