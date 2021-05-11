Самі підозри Медведчуку та Козаку - поки що не вручили. Про це заявив голова служби безпеки України Іван Баканов. Окрім того, сьогодні працівники СБУ провели обшуки в будинку та офісі Віктора Медведчука. Там були присутні і народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Загородній, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":