Глава комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Наталуха считает, что в вопросе импорта сырья из других стран Украина должна руководствоваться собственными экономическими интересами. В качестве примера Наталуха привел запрет на импорт карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) из России. "Мы запретили импорт дешевого КФК из России и в результате не можем увеличить выпуск плит ДСП, ОСБ и МДФ. А, значит, недополучаем налоги", – отмечает Наталуха.

Он подчеркивает, что плиты ДСП, ОСБ и МДФ используются в мебельной и строительной промышленности. Поэтому наличие доступного КФК, как сырья для производства целого ряда конечных продуктов, является жизненно важным условием для нормальной работы сразу нескольких отраслей.

Глава комитета экономической политики напоминает, что импорт КФК из России был запрещен по требованию предприятия "Карпатсмолы". "В мебельной и плитной отраслях задействовано в тысячи раз большее количество работников, чем работает на тех же "Карпатсмолах", где коллектив – всего 80 человек. В случае перебоев в работе национальных производств, зависимых от КФК, социальные последствия могут быть непредсказуемы", - уверен депутат. И, опять же, налоговые поступления. Напомним, что производитель мебельных плит "Свиспан Лимитед" в 2019 году заплатил в бюджет более 220 млн грн налогов, а в 2020 году этот показатель упал до 180 млн гривен из-за отсутствия дешевого КФК.

Цены на КФК производства РФ всегда на 50-60 евро за тонну ниже цен других производителей. Таким образом, один ООО "Свиспан Лимитед" из-за потери возможности приобрести более дешевое сырье ежегодно теряет до 1,5 миллиона евро. При ввозе российского КФК платится ввозная пошлина, так что от этого импорта также дополнительно пополнялся государственный бюджет Украины.

"Несложно понять, что Украина несет прямые экономические потери от запрета импорта сырья в страну", – считает Дмитрий Наталуха.