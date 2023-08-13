Міністерство оборони України закуповує зброю у компанії колишнього депутата Верховної ради Сергія Пашинського "Українська бронетехніка". Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

"У перші тижні війни, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, причому швидко. Тому Міністерство оборони України зробило відчайдушний телефонний дзвінок.

На іншому кінці дроту був Сергій Пашинський, колишній депутат, який багато років контролював військові витрати. Зараз він живе у фактичному політичному вигнанні у своєму заміському маєтку, відсунутий на другий план президентом Володимиром Зеленським та його обіцянкою викорінити корупцію...

Але пан Пашинський мав зв'язки зі збройовим бізнесом і, що, можливо, не менш важливо, знав, як діяти в умовах війни, не боячись бюрократії. В уряді це зробило його джерелом скандалів. Під час війни це робило його безцінним.

Він відповів на заклик", - пише The New York Times.

Через 18 місяців війни компанія Пашинського "Українська бронетехніка" стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні. У 2022 році обсяг продажів перевищив $350 млн (проти $2,8 млн у 2021 році).

Як пише американське видання, "Українські бронетанкові технології" продають гранати, артилерійські снаряди та ракети через трансєвропейську мережу посередників. Компанія купує зброю, продає, після чого знову закуповує, що збільшує її кінцеву вартість для української армії.

Сергій Пашинський заперечує свій зв'язок з оборонним бізнесом. При цьому, за словами джерел NYT, Міноборони України звертається саме до нього щодо закупівлі озброєння у "Українських бронетанкових технологій".

Зараз Сергій Пашинський знову перебуває під слідством через ціни на озброєння та зв'язки його компанії з іноземними чиновниками та структурами. Минулого серпня в офісах держкомпанії пройшли обшуки. Слідчі та спецслужби шукали там докази проти ексдепутата.

За словами джерела NYT, більша частина грошей на ці закупівлі надходить з європейської військової допомоги. Публічно урядовці відмовляються обговорювати це, пише газета. У приватному порядку співрозмовники видання кажуть, що через "відродження" фігур на кшталт Сергія Пашинського США та Велика Британія передають Україні боєприпаси безпосередньо, а не виділяють гроші на їх самостійні закупівлі.

Сергій Пашинський - колишній народний депутат України від "Народного фронту". У 2018 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування випадків корупції під час закупівлі озброєння для Міноборони.

За даними видання "Настоящее время", Сергій Пашинський причетний до закупівель за завищеними цінами старих БМП-1 1980-х для української армії. Сам екснардеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі.